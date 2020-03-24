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Banka şubeleri ve ATM’ler dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.03.2020 10:46 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı banka şubeleri ve ATM’leri dezenfekte ediyor.Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsden (Covid-19) dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı banka şubeleri ve ATM’leri dezenfekte ediyor.
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsden (Covid-19) dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde gece gündüz demeden her gün dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla devam ettiriyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yüzlerce insanın uğradığı Kocaeli’deki banka şubelerini günlük olarak dezenfekte ediyor.

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Izmit
Nazar Eczanesi
Golcuk
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Izmit
İlim Eczanesi
Izmit
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Gebze
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