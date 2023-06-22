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Banyoda kilitli kalan adamın imdadına itfaiye yetişti

22.06.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat ilçesinde evinde banyo yaptıktan sonra banyo kapısının kolu kırıldığı için içeride mahsur kalan vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, banyoda rehin kalan Mustafa Y.’yi banyodan çıkardı.
İlginç olay, Kasaplar Mahallesi 8528 Sokak üzerinde yaşandı. Bir vatandaşın banyoda mahsur kaldığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ekibi ve polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Y. isimli şahsın banyo yaptıktan sonra banyodan çıkmak isterken kapının kolunun kırılması sonucu içeride mahsur kaldığını, kapıya ve duvarlara vurduğunu duyan komşuların 112’ye ihbarda bulunduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri kapıyı açarak Mustafa Y.’yi banyodan çıkarırken, kapıyı açmak için uğraştığı sırada kesilen eline sağlık ekibi tarafından pansuman yapıldığı bildirildi.

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