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  4. Barajda kaybolan işçi için AFAD ve dalgıçlar arama çalışması başlattı

Barajda kaybolan işçi için AFAD ve dalgıçlar arama çalışması başlattı

MUŞ HABERLERİ  | 24.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Muş’ta Alparslan-2 Barajı’ndaki inşaat çalışması sırasında iş makinesi ile suya düşen işçi için AFAD ve dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.Sabah saatlerinde baraj inşaatı gövdesindeki çalışma esnasında iş makinesiyle suya düşen Ömer Demir (45) için ekipler seferber oldu.

Muş’ta Alparslan-2 Barajı’ndaki inşaat çalışması sırasında iş makinesi ile suya düşen işçi için AFAD ve dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.
Sabah saatlerinde baraj inşaatı gövdesindeki çalışma esnasında iş makinesiyle suya düşen Ömer Demir (45) için ekipler seferber oldu. Bitlis’in Tatvan ilçesinden bölgeye gelen polis dalgıçlar ve Muş AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Baraj tribünlerine giden su kontrol kapaklarının kapatılması ile dalgıçlar suya girerek arama başlattı. Öte yandan jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazırda bekletiliyor.

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