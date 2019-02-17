Barcelona 1 - 0 Valladolid (La Liga)

La Liga'da 24. haftada Barcelona ile Valladolid karşı karşıya geldi. Barcelona rakibini 1-0 mağlup etti.
Barcelona'nın golünü 43. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı. Valladolid'de Enes Ünal sahaya 11'de çıktı ve 79. dakikada yerini Keko'ya bıraktı.
La Liga'da son iki haftada art arda beraberlik aldıktan sonra bu hafta galibiyeti bulan Barcelona puanını 54'e yükseltti.
La Liga'da liderliğini sürdüren Katalan ekibini, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen ve puanını 47'ye çıkartan Atletico Madrid takip etti.
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