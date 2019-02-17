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Barcelona 1 - 0 Valladolid (La Liga)

İSPANYA HABERLERİ  | 17.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Valladolid'i 1-0 yendi.

Barcelona 1 - 0 Valladolid (La Liga)

La Liga'da 24. haftada Barcelona ile Valladolid karşı karşıya geldi. Barcelona rakibini 1-0 mağlup etti.

Barcelona'nın golünü 43. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı. Valladolid'de Enes Ünal sahaya 11'de çıktı ve 79. dakikada yerini Keko'ya bıraktı.

La Liga'da son iki haftada art arda beraberlik aldıktan sonra bu hafta galibiyeti bulan Barcelona puanını 54'e yükseltti.

La Liga'da liderliğini sürdüren Katalan ekibini, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen ve puanını 47'ye çıkartan Atletico Madrid takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona valladolid La Liga enes ünal lionel messi

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