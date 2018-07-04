Barcelona, Abidal'e yasa dışı organ nakli yapıldığı iddiasını yalanladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, Eric Abidal için yapılan organ nakline ilişkin haberde geçen iddiaları reddettikleri belirtildi.
İspanya'da yayın yapan internet haber sitesi El Confidencial, Barcelona'nın Abidal için yasa dışı karaciğer alındığına dair bir telefon kaydı yayımladı.
Haber sitesi, o dönem organın Abidal'ın kuzeninden alındığının açıklanmasına rağmen başka birinden parayla alındığını ve bunun eski başkan Sandro Rosell'in telefon konuşmalarıyla tespit edildiğini iddia etti.
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