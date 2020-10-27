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Barcelona Başkanı istifa etmeyeceğini açıkladı

İSPANYA HABERLERİ  | 27.10.2020 08:07 | Son Güncelleme

Barcelona Başkanı Bartomeu, beklentilerin aksine istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Barcelona Başkanı istifa etmeyeceğini açıkladı

Bir süredir eleştiri oklarının hedefinde olan ve istifa edeceği konuşulan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bartomeu yaptığı açıklamada, "İstifa etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Messi ve çevresindeki oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bence Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Messi'nin ayrılık kararı ve kararından geri dönüşü ile ilgili ise Bartomeu, "Hepimiz onun Barcelona'da emekli olmasını istiyoruz. Önceliğimiz Messi'nin yeni projemizde yer almasıydı. Onun ayrılmasına yönelik zorlama yaptığım konuşudu ama böyle bir şey hiç olmadı" sözlerini kullandı.

Başkan Bartomeu, Real Madrid maçında VAR ile verilen penaltı kararına ilişkin İspanya Federasyonu'na yaptıkları itiraz ile ilgili ise, "Az önce maçın hakemi ile yan hakemin ses kayıtlarının olduğunu öğrendim. Biz profesyoneller tarafından bu konunun irdelenmesini istiyoruz. Diğer takımlarla da konuştuk ve Federasyonun VAR konusuna eğilmesini istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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