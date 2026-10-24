Barcelona'dan Arda Güler için resmi açıklama! "En iyi oyunculardan biri"

İspanya La Liga'nın dev mücadelesinde Pazar akşamı sahasında Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanan Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, dev maç öncesinde basının karşısına geçti. El Clásico'nun futbol dünyasındaki özel yerine vurgu yapan deneyimli teknik adam, rakibin duran top organizasyonlarına ve millî yıldız Arda Güler'in bu alandaki kalitesine dikkat çekti.

"ARDA GÜLER DURAN TOPLARDA EN İYİ OYUNCULARDAN BİRİ"

Real Madrid'in duran toplardaki gücüne vurgu yapan Hansi Flick, millî futbolcu Arda Güler'in tehlkeli bir silah olduğunu belirtti. Alman çalıştırıcı açıklamasında, "Duran topların Real Madrid’in en güçlü yanlarından biri olduğunu ve Arda Güler’in bu konuda en iyi oyuncularından biri olduğunu çok iyi biliyoruz. Elbette, teknik kalitesi yüksek ve fiziksel gücü çok iyi olan oyuncuları var. Bugün bu konuyu konuştuk ve antrenmanın bir bölümünü buna ayırdık. Bu duran toplara Paris’teki maçta yaptığımızdan daha iyi savunma yapmalıyız. Bugünkü antrenmanda buna odaklandık ve umarım El Clásico'da bu gelişmeyi gösterebiliriz" ifadelerini kullandı.

"EL CLÁSICO FUTBOLUN SUNABİLECEĞİ EN GÜZEL ŞEY"

Dev derbinin atmosferini ve önemini değerlendiren Flick, "Umarım Real Madrid maça büyük bir özgüvenle yaklaşır çünkü sonuçta olağanüstü oyunculara ve aynı zamanda harika bir teknik direktöre sahip muhteşem bir kulüp. Rakip hakkındaki görüşüm bu. Real Madrid'e karşı temkinli ve iyi hazırlanmış olmalıyız. El Clásico tamamen farklı bir maçtır. Bence futbolun sunabileceği en güzel şey budur. Tüm gözler bu maça çevrilmiş durumda. Farklı kültürlerden ve nesillerden milyonlarca insan bu maçı izlemek için bir araya geliyor. Sonuçta kazanmak size sadece üç puan kazandırır ama El Clásico bundan çok daha fazlasını ifade ediyor. Benim için böyle bir şeyin parçası olmak harika" dedi.

JOSE MOURINHO VE HAKEM TARTIŞMALARI HAKKINDA KONUŞTU

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili gelen soruya saygı dolu yanıtlar veren tecrübeli teknik adam, "Ona çok saygı duyuyorum. Bu kadar uzun yıllar teknik direktörlük yapmış ve bu kadar çok başarı elde etmiş olması, yeteneğinin bir kanıtıdır. Löw'ün asistanı olduğum dönemde Madrid'de onunla görüşmüştüm. Onun yönetiminde oynamış her oyuncu ondan büyük saygıyla bahsediyor. O bir meslektaş ve üstelik çok başarılı bir meslektaş" değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'da son dönemde tırmanan hakem tartışmalarına da değinen Hansi Flick, "Ben hakemlere güveniyorum, iyi bir hakemlik seviyesi görüyoruz ve her birimizin kendi oyuncularını koruması gerekiyor. Ben dikkatimi takımımı hazırlamaya vermeyi tercih ediyorum. Manşetlere konu olmak yerine, takımımı El Clásico'ya hazırlamaya odaklanmayı tercih ederim" diyerek sözlerini noktaladı.