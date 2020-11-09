Barcelona'nın korktuğu oldu: Ansu Fati 4 ay yok!

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi ve Katalan ekibinden resmi açıklama geldi.
Barcelona, 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağını resmen duyurdu.
İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti Fati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi olarak ilk sırada bulunuyordu.
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