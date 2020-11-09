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Barcelona'nın korktuğu oldu: Ansu Fati 4 ay yok!

İSPANYA HABERLERİ  | 09.11.2020 19:26 | Son Güncelleme

Barcelona'da ameliyat edilen Ansu Fati'nin 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Barcelona'nın korktuğu oldu: Ansu Fati 4 ay yok!

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi ve Katalan ekibinden resmi açıklama geldi.

Barcelona, 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağını resmen duyurdu.

İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti Fati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi olarak ilk sırada bulunuyordu.

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