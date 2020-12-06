Barcelona'nın yıldızı Matheus Fernandes, Aslan oluyor!

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren ve sezona da iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, taraftarının beğenisini kazandı.Son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, rakiplerine gözdağı verdi ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi.Yenilmezlik serisi oluşturan Cimbom, aldığı sonuçlarla beraber ligde 2. sıraya kadar yükseldi.

Sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşmak isteyen G.Saray, bu doğrultuda devre arası transfer dönemi için harekete geçti.Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, seçimin de ertelenmesiyle birlikte tamamen transfere odaklanmış durumda.Önceki dönemlerde transferleri son güne bırakan yönetim, bu kez hata yapmak istemiyor.

CİMBOM'DA HEDEF FERNANDES!

Galatasaray'ın Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan Matheus Fernandes'i istediği iddia edildi.Katalan ekibinde şans bulamayan 22 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmak istiyor.Yaz transfer döneminde 7 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Brezilyalı ön libero, kendisini geliştirmek için başka takıma gitmeyi kafaya koydu.Genç orta saha, bu sezon 3 maçta forma giyerken, 167 dakika şans bulabildi.Sarı-kırmızılı ekip de bu transferde devreye girerken, Barcelona'nın Aslan'a zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.