Barcelona Nou Camp’ın isim hakkını satıyor

Avrupa’nın en büyük stadyumu olan 100 bin kapasiteli Nou Camp ismi, 2022 yılında tarihe karışıyor. İspanya La Liga’nın son şampiyonu Barcelona, 2022 yılında efsane stadyumu Nou Camp’ı yenilemeyi planlıyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre Barcelona, yeni stadyumun isim hakkını da satmaya hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig devleri Arsenal ve Manchester City’nin de başvurduğu yöntem sonrası Barcelona’nın kasasına 270 milyon pound (Yaklaşık 1 milyar 800 bin TL) girmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere Arsenal, maçlarını oynadığı Highbury’yi yeniden inşa etmiş, stadyumun isim haklarını da Fly Emirates şirketine satmıştı. Manchester City ise yenilediği Maine Road Stadyumu’nun isim haklarını Etihad Airways’e satmıştı. Arsenal’in yeni evinin ismi Emirates Stadyumu, Manchester City’nin ise Etihad Stadyumu olarak değiştirilmişti.

NOU CAMP TARİHÇESİ

Nou Camp (Katalanca ‘yeni saha’), İspanya’nın Barselona şehrinde bulunan ve 99.300 seyirci kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük futbol stadyumudur. Tüm dünyada Nou Camp olarak anılan stadyumun resmi ismi Estadi del Futbol Club Barcelona (‘FC Barcelona Stadyumu’)’dur. Ayrıca Katalonya Millî Futbol Takımı’nın da sahasıdır. 24 Eylül 1957 tarihinde açılan stadyumun hemen yanında, FC Barcelona kulübünün 8.500 kapasiteli kapalı spor salonu Palau Blaugrana, onun yanında da FC Barcelona B’nin maçlarını yaptığı Mini Estadi bulunmaktadır.