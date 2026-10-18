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Barcelona rakip tanımıyor! La Liga tarihine geçtiler

Barcelona, Real Betis deplasmanında aldığı farklı galibiyetle yalnızca üç puanı hanesine yazdırmadı, La Liga tarihine de geçti. Katalan ekibi rekor kırarken gözler şimdiden El Clasico'ya döndü.

Barcelona rakip tanımıyor! La Liga tarihine geçtiler
Cevdet Berker İşleyen

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelede Katalan ekibi, rakibini 5-2 mağlup ederek üç puana uzandı.

BARCELONA'DAN GOL ŞOV

Barcelona rakip tanımıyor! La Liga tarihine geçtiler 1

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 10. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle öne geçti. Real Betis, 27. dakikada Valentin Gomez ile eşitliği sağlasa da konuk ekip, 41. dakikada Rodri'nin kaydettiği golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Barcelona, 51. dakikada Gabriel Jesus ile farkı ikiye çıkardı. Real Betis, bu golden yalnızca iki dakika sonra Ezzalzouli ile karşılık vererek umutlandı.

Ev sahibi ekip, 54. dakikada Facundo Bernal'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Sayısal üstünlüğü lehine çeviren Barcelona, 62. dakikada Eric Garcia ile farkı yeniden açtı. Dani Olmo ise 81. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 5-2.

LA LİGA TARİHİNE GEÇTİ

Barcelona rakip tanımıyor! La Liga tarihine geçtiler 2

Real Betis karşısında aldığı galibiyetle ligde 9'da 9 yapan Barcelona, 27 puana ulaştı. Katalan temsilcisi, bu başlangıçla La Liga tarihinde sezona en iyi başlayan takım unvanını elde ederek rekor kırdı.

Barcelona, ligdeki kusursuz performansının yanı sıra bu sezon oynadığı 11 resmi maçın tamamını kazanmayı da başardı. Sezona iyi bir giriş yapan Real Betis ise Barcelona karşısında aldığı mağlubiyetin ardından 19 puanda kaldı.

GÖZLER EL CLASİCO'YA ÇEVRİLDİ

Barcelona rakip tanımıyor! La Liga tarihine geçtiler 3

Barcelona, ligdeki galibiyet serisini sürdürmesinin ardından gözünü gelecek haftaki kritik mücadeleye çevirdi. Katalan ekibi, El Clasico'da Camp Nou'da ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek.

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