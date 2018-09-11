Barcelona ve Girona, maçlarının ABD'de oynanması için federasyondan izin istedi

La Liga'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Girona Başkanı Delfi Geli ve La Liga Başkanı Javier Tebas tarafından imzalanan talep, dün geç saatlerde RFEF'e gönderildi.
Talebin "bazı paydaşlarla önemli unsurların başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından yapıldığı" kaydedilen açıklamada, kombine bilet sahibi Girona taraflarına tazminat ödeneceği belirtildi.
Talebin kabul görmesi durumunda Girona ve Barcelona arasında ocakta yapılacak maç, Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanacak.
Yurt dışında maçlar yapılması kararı, La Liga'nın İspanyol futbolunu diğer ülkelerde tanıtma çabasının bir parçası olarak alınmıştı. Ancak, fikir futbolcuların yanı sıra taraftarlar ve kulüplerin tepkisini çekmişti.
La Liga Başkanı Javier Tebas, dün İspanyol Futbolcular Derneği yöneticileri ile bir araya gelip projeye ilişkin bilgi vermişti.
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