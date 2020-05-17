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Barcelona ve Juventus dev takas konusunda anlaşma sağladı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.05.2020 19:20 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ekiplerinden FC Barcelona ve İtalyan devi Juventus, benzeri görülmemiş üç oyuncu takasında anlaşmaya imza attılar.

Barcelona ve Juventus dev takas konusunda anlaşma sağladı!

Barcelona, Portekizli sol bek oyuncu Nelson Semedo karşılığında Juventus'tan Mattia De Sciglio, Miralem Pjanic ve 25 milyon Euro'yu içeren bir anlaşmaya vardılar.

Haberde, Semedo ve Juventus'un geçtiğimiz saatlerde resmi sözleşmeyi imzaladıkları belirtildi. Barcelona'da ise Pjanic ve De Sciglio da İspanyol kulübü ile her konuda anlaşmaya daha önceden zaten varmıştı.

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