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Barış Alıcı: Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 30.09.2019 20:02 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Barış Alıcı, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecekleri maçla ilgili, "Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz. İnşallah bu maçta üç puanı biz alırız." dedi.

Barış Alıcı: Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barış Alıcı, sezona iyi başladıklarını ancak ardından bir düşüş yaşadıklarını dile getirdi.

Kendilerine yönelik beklentiye dikkati çeken Barış, "Biz futbolcular olarak bu beklentiyi karşılamak zorundayız. İyi bir başlangıçtan sonra böyle kazalar olabiliyor. Sonuçta bu futbol. Biz yine çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Barış, hafta sonu Trabzonspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu maçın önemini biliyoruz. Psikolojik ve fiziksel olarak hazır şekilde maça çıkacağız. Trabzonspor karşılaşması Rize için ayrı bir önem taşıyor. Kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarlarımızın desteğini sonuna kadar hissedeceğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızda yenildiğimiz maçta bile inanılmaz destek verdiler. Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz. İnşallah bu maçta üç puanı biz alırız."

Kendi performansını da değerlendiren Barış Alıcı, "Herkes oynamak ister ancak sadece 11 kişi sahada yer alabiliyor. Çalışmalarıma devam ediyorum. Hiçbir zaman o coşku ve isteği kaybetmedim. Bunu kaybederseniz olmaz. Daha fazla çalışarak ilerleyen zamanlarda ilk 11'e girebileceğimi düşünüyorum. Takıma daha fazla katkı vermek istiyorum. Takım olarak ivmeyi yakaladığımız zaman, her şey daha güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.

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