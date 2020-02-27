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Barış Manço unutulmadı

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.02.2020 10:32 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Barış Manço’yu vefatının 21.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Barış Manço’yu vefatının 21. yıldönümünde de unutmayarak bir anma konseri düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda ünlü sanatçı eserleriyle anıldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, unutulmaz eserleri ile milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı Barış Manço’yu ölümünün 21. yılında da eserleri ile andı. Ünlü sanatçı için düzenlenen "21. Yıl Anma Konseri" Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda yapıldı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Solist Mehmet Bacaklı ve Grup Anadolu’nun sahne aldığı gecede Manço’nun unutulmaz eserleri seslendirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gece ünlü sanatçının eserleri hep birlikte söylendi. Konsere katılan çocuklar sahnede Barış Manço’nun "Arkadaşım Eşek" şarkısını hep birlikte söylemesi geceye renk kattı.

En özel konser
Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Büyükşehir Belediyemizin her yıl düzenlemiş olduğu Barış Manço Anma Konseri’nde yine hep beraberiz. Mekanı cennet olsun. O’nun hatırasını yaşatan sanatçılarımıza ve siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ederim" dedi. Anma konserlerinin her zaman yoğun ilgi çektiğini, seyircilerin salona sığmadığını kaydeden Gökoğlan, "İnşallah yazın aynı konserimizi Açık Hava Tiyatrosu’nda da yaparız. Bu program 2020 Denizli Yılı’nın en özel konserlerinden bir tanesi oldu" ifadelerini kullandı.

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