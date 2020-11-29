Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme videosu ifşa oldu! Survivor yarışmacıları dalga geçti

Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa ve Barış'ın öpüşme videosu gündeme bomba gibi düştü. Bir süre önce sarmaş dolaş yakalanan ve aşk iddialarını kabul etmeyen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüştükleri en özel an ifşa edildi.

İkilinin videosundan sonra Survivor Evrim, Yasin, Aycan ve Sercan Yıldırım hemen paylaşımlar yaptı.

Survivor Evrim emojilerle duygularını paylaştı. Üst üste paylaşımlar yapan Evrim Keklik "Düşmez kalkmaz bir Allah! Sıradaki youtube videosu ne acaba hahahahhaa" yorumunu yaptı.

Yasin Obuz ise yarışmada Nisa'dan hoşlanan Sercan'a "Sercan koş seco sesli güldüm" yazdı. Sercan Yıldırım ise "Geldim geldim tamam" diyerek öpücük emojisi paylaştı.

Aycan ise imalı bir emoji paylaştı. Aycan Yanaç yalanlama açıklamalarından sonra ortaya çıkan öpüşme videosunu görünce burnu uzayan emoji paylaştı.

Mert Öcal ise "Herkes tt olmuş konuların benle bir alakası yok öpüyorum, herkese başarılar" dedi.

