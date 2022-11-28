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Bartın'da korkutan olay! Maç sırasında futbolcunun dili boğazına kaçtı, maçın orta hakemi kurtardı

28.11.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta korkutan bir olay yaşandı. Bartınspor forması giyen Tolga Akdeniz, Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında dilinin boğazına kaçması sonrası nefessiz kaldı. Akdeniz'i hakem Ümit Gürsoy'un müdahalesi kurtardı. İşte detaylar...

Bartın'da korkutan olay! Maç sırasında futbolcunun dili boğazına kaçtı, maçın orta hakemi kurtardı

Bartın'da maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu, karşılaşmayı yöneten orta hakemin müdahalesiyle kurtarıldı. TFF Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta Bartınspor, sahasında Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaştı.

NEFESSİZ KALDI!

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Bartın Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 85. dakikasında Bartınspor oyuncusu Tolga Akdeniz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak yere düştü.

İLK MÜDAHALE HAKEMDEN

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Oyuncuya ilk müdahaleyi, karşılaşmanın orta hakemi Ümit Gürsoy yaptı ve parmaklarıyla oyuncunun dilini çıkarıp nefes almasını sağladı. Daha sonra sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 24 yaşındaki futbolcu, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkili mücadele sırasında kafasında oluşan yaraya da dikiş atıldığı öğrenilen futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan karşılaşma Bartınspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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