Bartın Üniversitesi “Çevrimiçi Tanıtım Günleri”nde tanıtıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen “Çevrimiçi Tanıtım Günleri”ne katılarak, aday öğrencilerle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan adaylara yönelik gerçekleştirilen “Çevrimiçi Tanıtım Günleri”nde tanıtıldı. Milli Eğitim Uzmanı Yasin Elçi moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, soruları cevaplandırdı.

Bartın Üniversitesi’nin 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve enstitüsü bünyesinde yer alan programların anlatıldığı tanıtım günlerinde, ‘Öğrenci Odaklı’ eğitim ortamından bahsedildi.

Kariyer planlaması doğrultusunda tavsiyelerde bulunulan etkinlikte, Bartın’daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir ve konaklama imkanlarının önemi de vurgulandı. Tanıtım günlerinde, Bartın Üniversitesi’nin istihdam odaklı programlarının yanı sıra lisansüstü programlar anlatılarak, yurt içi ve yurt dışı öğrenim imkanları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatlar aktarıldı.

Çevrimiçi etkinliğe Osmaniye’nden katılan Yusuf Fatih Polat ile Kayseri’den katılan Rumeysa Tandoğan’ın da sorularını cevaplandıran Rektör Uzun, aynı zamanda “#benimtercihim” etiketiyle sosyal medya üzerinden gelen paylaşımlara da yanıt verdi.

Programın sonunda aday öğrencilere de seslenen Rektör Uzun, “Gururla vurgulamak isterim ki, Bartın Üniversitesi öğrencilerine bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda ayrıcalıklı imkânlar sunulmaktadır. Hayatınızın dönüm noktasında vereceğiniz kararla iyi bir öğrenimin yanı sıra aynı zamanda hayatınızın en güzel günlerini tarihi, kültürel ve muhteşem doğasıyla ülkemizin nadide şehirlerinden biri olan Bartın’da geçireceksiniz. Unutmayın ki Bartın Üniversitesi, öğrenim gördüğünüz yıllar boyunca hedeflerinize ulaşmanız için hep yanınızda olacağı gibi mezuniyet sonrasında da sizleri yalnız bırakmayacaktır. Geleceğinizi belirlemek için atacağınız bu önemli adımda sizleri Bartın Üniversitesi’nin bir öğrencisi ve ailemizin bir üyesi olarak görmekten memnuniyet duyacağız” ifadelerini kullandı.



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