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Bartın'da telafi eğitimi için tabiat parkında orman sınıfı kuruldu

16.07.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da telafi eğitimi için tabiat parkında orman sınıfı kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Bartın'da orman sınıfı oluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Bartın Balamba Tabiat Parkı'nda kurulan orman sınıfındaki ilk derste, Gazi İlkokulu öğrencileri, matematik ve bilim, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama ve neşeli bilim konulu etkinliklere katıldı.

Doğayla iç içe ortamda eğitim öğretime devam eden öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir arada olmanın da mutluluğunu yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, gazetecilere, orman sınıfında öğrencilerin büyük bir motivasyonla derslere aktif katıldığını anlatarak, "Amacımız Kovid-19 salgınının negatif etkisini pozitife dönüştürüp, çocukları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak. İlimizdeki tüm okullarımız açık ve buralarda da kitap okuma, matematiksel düşünme alanları ve görsel sanatlar gibi etkinlik ve dersler yer alacak." dedi.

Öğrenciler de açık hava ve ormanda ders yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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