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Bartın’ın Buğurlar köyünde şap hastalığı şüphesi

15.06.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Buğurlar köyündeki büyükbaş hayvan yetiştiricisinin ahırında yer alan büyükbaş hayvanda şap hastalığı şüphesi görülmesi üzerine 3 kilometre çapta koruma bölgesi oluşturulurken bölgedeki hayvan pazarları ikinci bir bildiriye kadar kapatıldı.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Buğurlar köyünde büyükbaş hayvan yetiştiricisi vatandaşın ahırında beslediği büyükbaş hayvanlardan biri rahatsızlandı. Köye çağırılan veteriner hekim kontrolünde büyükbaş hayvanda şap hastalığı şüphesi görüldü. Hastalığın kat’i tespiti için hayvandan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Buğurlar köyündeki şap hastalığı şüphesi üzerine Kayabaşı, Karakışla, Bahçecik, Kalecik köyleri ile Abdipaşa beldesinin de dahil olduğu 3 kilometrelik alan koruma bölgesi dahiline alındı.
10 kilometre çaplı alan ise gözetim bölgesi çerçevesine dahil edildi. Öte yandan bölgedeki hayvan pazarı ve geçici kurban satış yerleri ikinci bir bildiriye kadar kapatıldı.

Buğurlar köyündeki yaşayan ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ramazan Kurt tedbir maksatlı hayvanları bahçe dışına çıkarmadıklarını ifade ederek, “Bayram münasebetiyle köylülerin almış oldukları bazı hayvanlarda şap hastalığı çıktığı söylendi. Bizde tedbir maksatlı hayvanlarımızı bahçemiz olan yerlerde tutuyoruz. Yine de tedbirli olmaya çalışıyoruz. Yani zor iş. Birde bu bayram olması nedeniyle hayvan sevkiyatının da durması bizi bayağı sıkıntıya sokuyor. Hayvanların rahatsız olduğunu bildirmişler veterinere, veteriner de baktığı zaman şap olduğu ihtimali olduğu ortaya çıkıyor. Sonra tahlile filan gönderiyorlar ama tahlil sonuçlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmemekle birlikte yine de vatandaşlar hayvanlarını dışarıya filan çıkarmıyor yani. Ahırında tutuyor o tür hastalığa yakalanan hayvanlarını. Hayvan pazarlarının da kapalı olduğunu duydum kendim görmedim ama arkadaşlar öyle söylüyorlar. Şu anda pek bir hareket yok. Hayvan hareketi yok yani’ dedi.

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