Başak Eraydın, İsveç Açık'a veda etti

Milli tenisçi Başak Eraydın, İsveç Açık'a 2. turda veda etti. Başak Eraydın, 125 bin dolar ödüllü WTA turnuvasının 2. turunda dünya 55 numarası Sırp Aleksandra Krunic ile karşılaştı. Milli tenisçi, 8 numaralı seribaşı Krunic'e 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

