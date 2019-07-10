SPOR

Başak Eraydın, İsveç Açık'a veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

Milli tenisçi Başak Eraydın, İsveç Açık'a 2. turda veda etti.

Başak Eraydın, İsveç Açık'a veda etti

Milli tenisçi Başak Eraydın, İsveç Açık'a 2. turda veda etti. Başak Eraydın, 125 bin dolar ödüllü WTA turnuvasının 2. turunda dünya 55 numarası Sırp Aleksandra Krunic ile karşılaştı. Milli tenisçi, 8 numaralı seribaşı Krunic'e 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

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Başak Eraydın İsveç Açık wta Sırp Aleksandra Krunic

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