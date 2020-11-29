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Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen rüzgarı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 29.11.2020 12:49 | Son Güncelleme

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında 3 kez fileleri havalandıran Medipol Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 5'inci golüne imza attı.

Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen rüzgarı

Başakşehir'de Denizlispor'a karşı 2 gol kaydeden Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen, geçen hafta da Beşiktaş'a karşı gol bulmuştu. Geçen sezon 20 maçta 3 gol kaydeden Gulbrandsen, bu sezon 5 golle geçen sezonki performansını ligin 10. haftasında geçmiş oldu.

Hücumda farklı pozisyonlarda da görev alabilen ve sürekli kendisini hazır tutarak takımının kritik gollerine imza atan Norveçli golcünün performansı da teknik direktör Okan Buruk'un yüzünü güldürüyor.

GOL KRALLIĞINDA İDDİALI

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon atığı 5 golle de gol krallığında iddialı konuma geldi. Ligde 6 gollü Aytemiz Alanyasporlu Davidson ve Çaykur Rizesporlu Remy'nin ardından 5 gollü oyuncular arasında yar alan Gulbrandsen gol krallığı yarışında da 'varım' dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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