Başakşehir'in UEFA kazancı yaklaşık 24 milyon Euro'ya ulaştı

Turuncu-lacivertli ekip, devler ligine katılım hakkı olarak 15,25 milyon avro kazandı. Katsayı sıralamasında iki takımı geride bırakarak 3 hisseye sahip olan Medipol Başakşehir, bu kalemden 3,3 milyon avroyu kasasına koydu.

TARİHİ GALİBİYET

Yayın havuzundan da Başakşehir'e yaklaşık 2,5 milyon avroluk bir pay düşecek.

Manchester United galibiyetiyle kazancını 2,7 milyon avro daha artıran turuncu-lacivertliler, toplamda 23,75 milyon Euro'nun sahibi oldu.

SON İKİ SEZONDAKİ UEFA GELİRİ YAKLAŞIK 40 MİLYON EURO

Medipol Başakşehir'in son 2 sezonda UEFA'dan kazandığı ödül, 40 milyon Euro'ya yaklaştı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılan ancak Olympiakos’u geçemeyen turuncu-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Turuncu-lacivertli ekip; Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger'in yer aldığı gruptan lider olarak çıkma başarısı gösterdi. Son 32 turunda Sporting Lisbon'u saf dışı bırakan Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag'a elenmekten kurtulamadı.

İstanbul ekibi, bu performansla yaklaşık 14 milyon Euro'luk para ödülünün sahibi oldu. Böylece Medipol Başakşehir'in son iki sezondaki salt UEFA kazancı 40 milyon avro sınırına yaklaştı.