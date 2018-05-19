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Başakşehir Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir'in şampiyonluk ihtimali nedir?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.05.2018 10:21 | Son Güncelleme

Başakşehir, Kasımpaşa'yı Süper Lig 34. haftasında konuk ediyor. Son haftada 69 puanı olan Başakşehir, Kasımpaşa maçını kazandıktan sonra İzmir'den gelecek haberi bekleyecek. Başakşehir, Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu almak için averaj ihtimalleri üzerine hesap yapıyor. Başakşehir - Kasımpaşa maçı öncesi takımların son durumlar, muhtemel ilk onbirler ve canlı yayını haberimizde. Peki Başakşehir Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Başakşehir Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir'in şampiyonluk ihtimali nedir?

Başakşehir, Süper Lig'in son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig 34. haftasından Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in 69 puanı var ve Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor. Başakşehir, Kasımpaşa'yı yenerek İzmir'den gelecek maç sonucu haberini bekleyecek. Peki Başakşehir'in şampiyon olma ihtimali nedir? Başakşehir Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte şampiyonluk ihtimalleri, Başakşehir - Kasımpaşa maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ile maçın canlı yayın linki...

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir, bugün sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Başakşehir - Kasımpaşa maçı BeIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki bağlantıdan BeIN Connect üyeliği ile satın alarak şifresiz online izleyebilirsiniz.

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ŞAMPİYONLUK HESAPLARI - AVERAJ İHTİMALLERİ

Süper Lig son haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'den 3 puan üstte lider durumda. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu için bir puan alması bile yeterli. Fakat Galatasaray kaybederse ne olur? Bu durumda ortaya farklı senaryolar çıkıyor. İşte bu ihtimaller...

1- Galatasaray yenilir, Başakşehir ve Fenerbahçe kazanırsa: Bu durumda 3 takımın da puanları 72 olacak. Bu durumda üçlü averaja bakılacak. Bu sezon içerisinde 3 takım arasında oynanan maçlardan Başakşehir 6 puan çıkarırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 5'er puanı var. Bu durumda Başakşehir şampiyon oluyor. Ligin 2. ve 3. sü için Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki averajlara bakılıyor. İki takım arasında oynanan maçlar 0-0 bittiği için genel averaj söz konusu olacak. Bu durumda Fenerbahçe 2. , Galatasaray 3. sırada yer alacak.

2- Galatasaray yenilir, Başakşehir puan kaybeder, Fenerbahçe kazanırsa: Bu durumda Fenerbahçe ile Galatasaray 72 puanla ligi bitirler. İki takım arasındaki averaj durumu ise Fenerbahçe lehinde. Yani Fenerbahçe şampiyon olur.

3- Galatasaray yenilir, Başakşehir kazanır, Fenerbahçe puan kaybederse: Bu durumda Başakşehir ile Galatasaray 72 puana ulaşıyorlar. İki takım arasındaki averajda ise Başakşehir önde olduğu için şampiyon olur.

4- Galatasaray puan/puanlar alır, Başakşehir ve Fenerbahçe kazanırsa: Bu durumda şampiyon Galatasaray olur. Bu sefer Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki averaj durumu, ikinci ve üçüncülüğü belirler. Fenerbahçe, 3-2 kaybettiği maçın rövanşını 2-0 kazandığı için ligi 2. sırada bitiriyor.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ SON DURUMLAR

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte cezalı oyuncular Marcio Mossoro ve Arda Turan, bu mücadelede de forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci ise takımdaki yerini alabilecek.

Kasımpaşa'da ise cezalı olan sezonun önemli ismi Trezeguet ile Omeruo forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Elia, Visca, Adebayor, Bajic

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Pavelka, Ahmed, İlhan, Mensah, Eduok, Diagne

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