Başakşehir Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir'in şampiyonluk ihtimali nedir?

Başakşehir, Süper Lig'in son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Süper Lig 34. haftasından Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in 69 puanı var ve Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor. Başakşehir, Kasımpaşa'yı yenerek İzmir'den gelecek maç sonucu haberini bekleyecek. Peki Başakşehir'in şampiyon olma ihtimali nedir? Başakşehir Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte şampiyonluk ihtimalleri, Başakşehir - Kasımpaşa maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ile maçın canlı yayın linki... BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir, bugün sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Başakşehir - Kasımpaşa maçı BeIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki bağlantıdan BeIN Connect üyeliği ile satın alarak şifresiz online izleyebilirsiniz.

Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı şifresiz izlemek için tıklayınız ŞAMPİYONLUK HESAPLARI - AVERAJ İHTİMALLERİ Süper Lig son haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'den 3 puan üstte lider durumda. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu için bir puan alması bile yeterli. Fakat Galatasaray kaybederse ne olur? Bu durumda ortaya farklı senaryolar çıkıyor. İşte bu ihtimaller... 1- Galatasaray yenilir, Başakşehir ve Fenerbahçe kazanırsa: Bu durumda 3 takımın da puanları 72 olacak. Bu durumda üçlü averaja bakılacak. Bu sezon içerisinde 3 takım arasında oynanan maçlardan Başakşehir 6 puan çıkarırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 5'er puanı var. Bu durumda Başakşehir şampiyon oluyor. Ligin 2. ve 3. sü için Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki averajlara bakılıyor. İki takım arasında oynanan maçlar 0-0 bittiği için genel averaj söz konusu olacak. Bu durumda Fenerbahçe 2. , Galatasaray 3. sırada yer alacak. 2- Galatasaray yenilir, Başakşehir puan kaybeder, Fenerbahçe kazanırsa: Bu durumda Fenerbahçe ile Galatasaray 72 puanla ligi bitirler. İki takım arasındaki averaj durumu ise Fenerbahçe lehinde. Yani Fenerbahçe şampiyon olur.