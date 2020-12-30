Başarılı polislerin aileleri ödüllendirildi

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olup, görevlerini yerine getirirken üstün başarı ve gayret sarf ettikleri tespit edilen Komiser Yardımcısı, Polis Memuru, Çarşı Mahalle Bekçisi ve Teknisyen Yardımcılarının ailelerine teşekkür belgesi verildi.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli personelin iş motivasyonlarının arttırılarak, görevlerini yerine getirirken daha fazla başarılı olmaları amacıyla hazırlanan teşekkür belge verilmesi törenine İlçe Kaymakamı Onur Kökçü ve İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz’ın imzaları bulunuyor. Teşekkür belgelerinde personelin görevlerini yerine getirirken üstün başarı ve gayret gösterdiğinin tespit edildiği belirtilerek, her başarılı çalışanın arkasında kendisine destek veren bir ailesinin olduğu fikrinden hareketle; eş veya evlatlarına destek veren anne, baba ve eşlerine teşekkür ediliyor.



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