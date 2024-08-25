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  4. Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten tatil pozları! "Yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı"

Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten tatil pozları! "Yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 14:46
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Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş son dönemde sakatlığıyla gündeme geliyordu. Başarılı voleybolcu olimpiyatlar sonrası soluğu tatilde aldı. Zehra Güneş'in pozlarına beğeni yağdı.

Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten tatil pozları! "Yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yetenekli isimlerinden biri olan Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken bir isim.

Ülkemizin başarılı voleybolcularından Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşan Güneş olimpiyatlarda sakatlığına rağmen başarılı oyunculuğuyla gündeme geliyordu.

Zehra Güneş olimpiyat sonrasında soluğu tatilde aldı. Güzel voleybolcu tatilden pozlarını da şu notla paylaştı:

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"Her kitabın bir hikayesi olduğuna inananlardanım.Her yolculuğumda yanımda bir arkadaş gibidirler.Ve her okuduğum kitap bana o an’a dair bir mesaj verir.

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Bunu bir kez daha anladığım,kendime birşeyler öğrettiğim,doğayı daha çok hissedip kendime döndüğüm,başka topraklardan enerji alıp kendimi yenilediğim,daha yapmak istediğim bir çok şey olduğunu farkedip yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı. Yakında kaldığımız yerden yeni hayallerle,yeni hedeflere devam etmek için çok heyecanlıyım."

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Zehra Güneş'in okuduğu kitap Düşüncenin Gücü idi.

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Güneş'in tatil pozlarına ve notuna beğeni yağdı. Zehra Güneş'e ayrıca "Çok güzelsin" yorumları da geldi.

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Zehra Güneş
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