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Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde yeni eğitim dönemi başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.09.2020 10:28 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin işbirliği ile 2017’den beri özel yetenekli öğrencilere eğitim desteği veren Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi başladı.Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde bu yıl birinci Kademe eğitimleri için kayıt yaptıran 200 öğrenci, “Okula Uyum ve Alıştırma Programları”na 26 Eylül tarihinden itibaren yüz yüze eğitimle başladı.

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin işbirliği ile 2017’den beri özel yetenekli öğrencilere eğitim desteği veren Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi başladı.
Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde bu yıl birinci Kademe eğitimleri için kayıt yaptıran 200 öğrenci, “Okula Uyum ve Alıştırma Programları”na 26 Eylül tarihinden itibaren yüz yüze eğitimle başladı. Korona virüs salgını dolayısıyla 10’ar kişilik sınıflarda eğitim alan öğrencilerin sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uymaları konusunda üniversite yönetimi ve eğitimciler tarafından gereken özen gösteriliyor. 2. ve 3. Kademe eğitimleri ise pandemi süreci sona erene kadar “uzaktan eğitim” olarak verilmeye devam ediyor. Her yıl 200 yeni öğrencinin katılımıyla büyüyen Çocuk Üniversitesi’nde bu yıl 800 öğrenci eğitim görüyor.

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