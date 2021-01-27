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Başiskele’de fidan dikimine devam ediliyor

27.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin doğal ve yeşil dokusunu korumak için fidan dikme faaliyetlerini sürdürüyor.Fidan dikim çalışması kapsamında Başiskele’de yeni fidanlar toprakla buluştu.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin doğal ve yeşil dokusunu korumak için fidan dikme faaliyetlerini sürdürüyor.
Fidan dikim çalışması kapsamında Başiskele’de yeni fidanlar toprakla buluştu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince son olarak Yeniköy Merkez Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi’nde yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda 296 adet fidan dikildi.
Fidan dikim çalışmalarını yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, "Yeşil bir zümrüt olarak gördüğümüz ilçemiz, yüzde 59’u ormanlarla kaplı olmakla birlikte yemyeşil görünümüyle adeta doğal bir millet bahçesi. Başiskelemiz’in bu doğal güzelliklerini korumak, yeşiline yeşil katmak ve geleceğe nefes olmak için büyük gayret gösteriyor ve hizmetlerimizi bu yönde yürütüyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın, ağaçlarımız ve doğal güzelliklerimiz olduğunu unutmayalım" dedi.

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