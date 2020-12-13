YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı

Başiskele’de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.12.2020 18:45 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki kedi ve köpekler için kentin dört bir tarafına mama bıraktı.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda vatandaşların dışarı çıkmadığı kısıtlama süresince sokak hayvanlarının mağdur olmaması ve soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için Başiskele Belediyesi Veternerlik Birimi ekipleri, büyük bir özveriyle Başiskele’nin her bir mahallesinde kedi ve köpek maması dağıtımı gerçekleştirdiler.

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki kedi ve köpekler için kentin dört bir tarafına mama bıraktı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda vatandaşların dışarı çıkmadığı kısıtlama süresince sokak hayvanlarının mağdur olmaması ve soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için Başiskele Belediyesi Veternerlik Birimi ekipleri, büyük bir özveriyle Başiskele’nin her bir mahallesinde kedi ve köpek maması dağıtımı gerçekleştirdiler. Tedbirler dolayısıyla sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların yardımına yetişen Başiskele Belediyesi, hayvanseverlerden de büyük takdir topladı.
Sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyleyen Başiskele Belediyesi Veterineri Ramazan Karagöz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başiskele’de belediye olarak sokağa çıkma yasaklarında sokaktaki dostlarımızın aç kalıp soğuk kış günlerinde mağdur olmaması için mama dağıtımı yapıyoruz. Yasaklardan dolayı sevimli dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapmaya özen gösteriyoruz. İlçemizin dört bir köşesine kedi ve köpek mamalarımızı bırakarak mağduriyetlerini bu zorlu günlerde gideriyoruz" dedi.
Sokak hayvanları için mama desteği sokağa çıkma kısıtlaması sona erene kadar devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:37
Sabah
08:09
Öğle
12:59
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Gebze Ece Eczanesi
Gebze
Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Çağla Eczanesi
Cayirova
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Çankaya Eczanesi
Darica
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.