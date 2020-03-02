YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de yollar ve kaldırımlar yenileniyor

Başiskele’de yollar ve kaldırımlar yenileniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli nedenlerle bozulan yolları ve kaldırımları tamir ediyor, imar planlarına uygun olarak yeni yol açım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli nedenlerle bozulan yolları ve kaldırımları tamir ediyor, imar planlarına uygun olarak yeni yol açım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren belediye ekipleri, ilçenin dört bir köşesinde asfalt yama, parke tamiri, kaldırım yapımı ve tamiri, yol açımı ve yağmur suyu mazgallarının yapımı ve tamirini gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri çalışmalar kapsamında, son olarak Yeşilyurt Mahallesi Boyuneğmez Sokak ve Türkler Sokak, Mehmetağa Mahallesi Sarıtaş Sokak’ta kilitli parke yol tamiri, Barbaros Mahallesi Bakış Sokak’ta asfalt yama çalışmalarını tamamladı.
Ekipler, kaldırımı olmayan sokaklara da yeni kaldırımlar yapıyor. Kent estetiğine uygun olarak Sepetlipınar Mahallesi Sebahattin Yakut Caddesi’nde baskılı beton kaldırım çalışması gerçekleştirirken, Seymen Mahallesi Anadolu Sokak’ta kaldırım bordür tamiri, Körfez Mahallesi Bekçi Sokak’te parke yol ve kaldırım tamiratı, Körfez Mahallesi Kabaloğlu Sokak kaldırım tamiri, Serdar Mahallesi’nde kaldırım tamiri yaptı.
Öte yandan, ekipler Yeniköy Merkez Mahallesi Cevizlik Caddesi ve Mehmetağa Mahallesi Saraç Sokak’ın yol açımı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Tut’un köyleri artık daha temiz

Tut’un köyleri artık daha temiz

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
13:17
İkindi
16:26
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Cankatar Eczanesi
Darica
Beril Eczanesi
Basiskele
Çağla Eczanesi
Cayirova
Gebeş Eczanesi
Kandira
Emel Eczanesi
Gebze
Dilgül Eczanesi
Gebze
Gültaç Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Evlere dadanan suç makinesi yakalandı

Evlere dadanan suç makinesi yakalandı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.