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Başkale’de kapalı mahalle yolları açılıyor

VAN HABERLERİ  | 07.02.2020 16:01 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Başkale’de kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti.

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Başkale’de kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. Başkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 mahalle ve 14 mezra olmak üzere toplamda 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Başkale Belediye Başkanlığı ekipleri, yolda kalan cenaze konvoyunun da yardımına koştu. Karla mücadele ekiplerine ait iş makinelerinin yoğun uğraşı sonucu cenaze konvoyunu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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