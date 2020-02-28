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Başkale’deki depremzedeler için yardım kampanyası

HAKKARİ HABERLERİ  | 28.02.2020 10:11 | Son Güncelleme

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi üyeleri tarafından Van’ın Başkale ilçesindeki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.İran’ın Hoy kentinde 23 Şubat sabahı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van’ın Başkale ilçesine bağlı köylerde büyük yıkıma yol açmıştı.

Başkale’deki depremzedeler için yardım kampanyası

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi üyeleri tarafından Van’ın Başkale ilçesindeki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.
İran’ın Hoy kentinde 23 Şubat sabahı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van’ın Başkale ilçesine bağlı köylerde büyük yıkıma yol açmıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi üyeleri, 10 kişinin hayatına mal olan ve yüzlerce evin yıkılmasına neden olan deprem sonrası yardım kampanyası başlattı. Başkale’de meydana gelen depremde ölenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyen gençlik merkezi yetkilileri, bu soğuk kış gününde depremde evleri yıkılan vatandaşlara destek amacıyla battaniye, eldiven, atkı, bere, gibi kışlık giysi kampanyası başlattıklarını ifade ederek, kampanyaya destek vermek isteyenlerin en geç pazartesi gününe kadar yardımlarını gençlik merkezine ulaştırmaları çağrısında bulundu.

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