Başkan Ahmet Arı, maske denetimine çıktı

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, Şehit Muharrem Akça parkında maske denetimi yaptı.

Güneşli havayı fırsat bilen Güneyyurt halkı parka akın etti. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen parkta Belediye Başkanı Ahmet Arı, maske denetimi yaparak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başkan Arı, "Ülkemizde aşıların yapılmaya başlaması ile birlikte vatandaşların pandemi tedbirlerine uyma konusunda bir gevşeme olabileceğini düşünerek zabıta ekiplerimiz daha sık denetim yapıyor. Bu gün bende belediye binamızın hemen karşısındaki parkta vatandaşlarımızla sohbet ederek, pandemi tedbirlerinde değişiklik olmadığını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiğini söyledim. Pandemi süreci, gerek vatandaşlarımı, gerek bizleri çok yordu. İnşallah en kısa sürede bu durumdan ülke olarak kurtuluruz’’ dedi.

