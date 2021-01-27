YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Başkan Ahmet Arı, maske denetimine çıktı

Başkan Ahmet Arı, maske denetimine çıktı

27.01.2021 14:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, Şehit Muharrem Akça parkında maske denetimi yaptı.Güneşli havayı fırsat bilen Güneyyurt halkı parka akın etti.

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, Şehit Muharrem Akça parkında maske denetimi yaptı.
Güneşli havayı fırsat bilen Güneyyurt halkı parka akın etti. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen parkta Belediye Başkanı Ahmet Arı, maske denetimi yaparak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başkan Arı, "Ülkemizde aşıların yapılmaya başlaması ile birlikte vatandaşların pandemi tedbirlerine uyma konusunda bir gevşeme olabileceğini düşünerek zabıta ekiplerimiz daha sık denetim yapıyor. Bu gün bende belediye binamızın hemen karşısındaki parkta vatandaşlarımızla sohbet ederek, pandemi tedbirlerinde değişiklik olmadığını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiğini söyledim. Pandemi süreci, gerek vatandaşlarımı, gerek bizleri çok yordu. İnşallah en kısa sürede bu durumdan ülke olarak kurtuluruz’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
KMÜ’de 15 Temmuz konulu konferansKMÜ’de 15 Temmuz konulu konferans
1/

Karaman Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:24
Sabah
07:47
Öğle
13:05
İkindi
15:49
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

Karaman Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Flora Eczanesi
Merkez
Flora Eczanesi
Merkez
Flora Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Osman usta, geleneksel Türk yayı ve okunu gelecek kuşaklara aktarıyor

Osman usta, geleneksel Türk yayı ve okunu gelecek kuşaklara aktarıyor

Kazım Karabekir Paşa Karaman’da anıldı

Kazım Karabekir Paşa Karaman’da anıldı

Karaman Belediyesi Koruluğa otopark yapıyor

Karaman Belediyesi Koruluğa otopark yapıyor

Güneyyurt’a modern kültür merkezi

Güneyyurt’a modern kültür merkezi

Golbol Kadın Milli Takımı, olimpiyat şampiyonu unvanını korumak istiyor

Golbol Kadın Milli Takımı, olimpiyat şampiyonu unvanını korumak istiyor

Vali Işık’tan sağlık çalışanlarına başarı belgesi

Vali Işık’tan sağlık çalışanlarına başarı belgesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.