YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Akgün: “Egemenliğimizin 100’üncü şeref yılı kutlu olsun”

Başkan Akgün: “Egemenliğimizin 100’üncü şeref yılı kutlu olsun”

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

23 Nisan tarihinin bağımsızlığa ve demokrasiye bağlılığın sarsılmaz ifadesi olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün: “Egemenliğimizin 100’üncü şeref yılı kutlu olsun”

23 Nisan tarihinin bağımsızlığa ve demokrasiye bağlılığın sarsılmaz ifadesi olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda yürüyen çocuklarımız, Türkiye’nin geleceğinin, demokrasinin ve Cumhuriyetin teminatıdır” dedi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıldönümüne yönelik bir mesaj yayımladı. Başkan Akgün mesajında, "Kurtuluş Savaşı tarihimizde bir dönüm noktası teşkil eden 23 Nisan’ı her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamaktayız. Dört bir yanı işgal edilmiş bir ülkede, halkın temsilcilerinden oluşan bir Millet Meclisi kurularak Türk milletinin geleceği bu Mecliste tayin edilmiştir. 100 yıl önce 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte millet egemenliği resmen hayata geçirilerek Türk milleti kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklarımıza armağan etti” dedi.
Akgün, "Büyük Atatürk, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini hedeflemişti. Türkiye’nin yarınlarını sağlam temeller üzerine oturtmanın ilk kuralı; Atatürk’ün gösterdiği aydınlık ve çağdaş yolda ilerleyen çocuklar yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçenleri, demokrasi ve Cumhuriyet şehitlerimizi en derin saygı ve rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü şeref yılını en içten duygularımla kutluyorum. Egemenliğimizin 100’üncü şeref yılı kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

Başkan Akgün: “Egemenliğimizin 100’üncü şeref yılı kutlu olsun”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Karantinadaki vatandaşlara mini konser

Karantinadaki vatandaşlara mini konser

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Başkan Alim Işık: "Hedefimiz sıfır atık"

Başkan Alim Işık: "Hedefimiz sıfır atık"

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:35
Sabah
06:09
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
19:57
Yatsı
21:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehir ve Medeniyet Okulu’nda online eğitim başladı

Şehir ve Medeniyet Okulu’nda online eğitim başladı

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.