Başkan Akgün: “Egemenliğimizin 100’üncü şeref yılı kutlu olsun”

23 Nisan tarihinin bağımsızlığa ve demokrasiye bağlılığın sarsılmaz ifadesi olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda yürüyen çocuklarımız, Türkiye’nin geleceğinin, demokrasinin ve Cumhuriyetin teminatıdır” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıldönümüne yönelik bir mesaj yayımladı. Başkan Akgün mesajında, "Kurtuluş Savaşı tarihimizde bir dönüm noktası teşkil eden 23 Nisan’ı her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamaktayız. Dört bir yanı işgal edilmiş bir ülkede, halkın temsilcilerinden oluşan bir Millet Meclisi kurularak Türk milletinin geleceği bu Mecliste tayin edilmiştir. 100 yıl önce 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte millet egemenliği resmen hayata geçirilerek Türk milleti kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklarımıza armağan etti” dedi.

Akgün, "Büyük Atatürk, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini hedeflemişti. Türkiye’nin yarınlarını sağlam temeller üzerine oturtmanın ilk kuralı; Atatürk’ün gösterdiği aydınlık ve çağdaş yolda ilerleyen çocuklar yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçenleri, demokrasi ve Cumhuriyet şehitlerimizi en derin saygı ve rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü şeref yılını en içten duygularımla kutluyorum. Egemenliğimizin 100’üncü şeref yılı kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.



