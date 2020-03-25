YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Akın pazar esnafına maske dağıttı

Başkan Akın pazar esnafına maske dağıttı

MANİSA HABERLERİ  | 25.03.2020 14:41 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, pazar esnafı ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Bakkalcılar Odası Başkanı Ergün Çolak ve Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ile birlikte Selvilitepe Mahallesinde kurulan Çarşamba Pazarına giderek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, pazar esnafı ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Bakkalcılar Odası Başkanı Ergün Çolak ve Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ile birlikte Selvilitepe Mahallesinde kurulan Çarşamba Pazarına giderek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çetin Akın, pazar esnafı ve vatandaşlara kendilerini korona virüs riskinden korumaları amacıyla ücretsiz maske dağıtımında bulundu.

“Bu süreçte maske kullanımın önemini bir kez daha anlattık”
“Turgutlumuzda hiçbir hemşehrimizin korona virüs endişesi ve korkusu yaşamamaları için çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Çalışmalarımız doğrultusunda pazarcı kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza maskelerimizi dağıttık ve içinde bulunduğumuz süreçte maske kullanmanın bu virüsten korunmak için çok önemli olduğunu bir kez daha anlattık.” diyen Başkan Akın, Turgutlululara Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ve kamuoyu tarafından “14 Kural” olarak bilinen kuralları da maske dağıtımı sırasında hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Manisa Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
13:21
İkindi
16:50
Akşam
19:34
Yatsı
20:51

İlginizi Çekebilir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması:

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması:

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.