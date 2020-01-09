YURTHABER
  4. Başkan Akın yeni kurslar hakkında bilgi verdi

Başkan Akın yeni kurslar hakkında bilgi verdi

MANİSA HABERLERİ  | 09.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın üniversiteli gençlerle birlikte Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek devam eden ve açılması planlanan kurslar hakkında bilgi verdi.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ‘Paylaştıkça büyür, paylaştıkça aile oluruz’ projesi kapsamında bir araya geldiği üniversiteli öğrencilerle birlikte Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ni de ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın üniversiteli gençlerle birlikte Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek devam eden ve açılması planlanan kurslar hakkında bilgi verdi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ‘Paylaştıkça büyür, paylaştıkça aile oluruz’ projesi kapsamında bir araya geldiği üniversiteli öğrencilerle birlikte Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ni de ziyaret etti. Atatürk Kültür Merkezi yetkilisi Aysel Baylan merkezde açılan ve açılması planlanan kurslarla ilgili bilgi verirken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, “Tiyatro, resim, halk müziği, Türk Sanat Müziği, halk oyunları, modern dans gibi kültür ve sanatın farklı dallarında açtığımız kurslarımız devam ediyor. İşaret dili ve bilgisayar kursumuz da en kısa sürede açılacak. Üniversiteli gençlerimizin burada olması bizi çok mutlu ediyor. Bu projeyi biz onlar için hayata geçirdik. Ayrıca 2 adet kütüphanemiz bulunuyor. Öğrencilerimiz gece 24.00’a kadar açık olan Atatürk Kültür Merkezimize gelerek hem derslerine çalışabilirler hem de sanatın her alanında yapılacak faaliyetlere katılabilirler. Buraya ruhunu ve enerjisini verecek olan gençlerimiz. Gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik projelerimiz devam edecek.” şeklinde konuştu.
Çetin Akın’a ziyarette eşi Sabriye Akın ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu da eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Sarıgöl üzümünün yüzde 80’i ihraç edildiSarıgöl üzümünün yüzde 80’i ihraç edildi
Vali Deniz tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldıVali Deniz tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Bu da protokol kuralları kursu

Bu da protokol kuralları kursu

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Manisa Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:22
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:35

Manisa Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Aksoy Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Efe Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Alaşehir’de taksi durakları tek tip oldu

Alaşehir’de taksi durakları tek tip oldu

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.