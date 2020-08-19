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Başkan Akın’a esnaflardan teşekkür plaketi

MANİSA HABERLERİ  | 19.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fatih Sanayi Sitesinde esnafla düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fatih Sanayi Sitesinde esnafla düzenlenen kahvaltıda buluştu. Başkan Akın’a pandemi sürecinde gösterdiği yoğun ilgi dolayısıyla esnaf tarafından teşekkür plaketi verildi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, meclis üyesi ve Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hasan Yaman, daire müdürleri, oda ve dernek başkanları ile birlikte Fatih Sanayi Sitesi esnafı tarafından düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Turgutlu Kahveciler Odası Başkanı Cenk Vatansever’in hazırladığı plaket Tenekeciler Odası Başkanı Faruk Ulaş tarafından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a pandemi sürecinde esnafa gösterdiği yoğun ilgi dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın salgının başlamasıyla birlikte esnaf oda başkanları ile toplantı yaparak yol haritası çıkarmış, bu çerçevede pandemi sürecinde iş yeri kapanan esnafa gıda yardımı ve normalleşme sürecinde de maske desteğinde bulunmuştu.
Sözlerine plaket için teşekkür ederek başlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Pandemi ülkemizde ilk görüldüğü tarihte oda başkanlarımızla birlikte bir toplantı düzenledik ve bu toplantıda aldığımız kararları hayata geçirerek her zaman esnafımızın yanında olduk. Aldığım en anlamlı plaketlerden bir tanesi oldu. Cenk Başkanımıza ve bizi burada misafir eden esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreci her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğimizle atlatacağız.” dedi.

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