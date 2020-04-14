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Başkan Akman: “İnci kefali balığı için herkes üzerine düşeni yapmalıdır”

VAN HABERLERİ  | 14.04.2020 17:20 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Gölü Havzası’nın ekonomisine önemli katkı sağlayan inci kefali balığının üreme dönemi boyunca korunması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.İnci kefali balığının Van Gölü’nde yaşayan endemik bir tür olduğunu belirten Başkan Akman, “Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan inci kefali balığının üreme dönemine girmesi nedeniyle üç ay boyunca (15 Nisan - 15 Temmuz) sürecek olan avlanma yasağı yarından itibaren başlıyor.

Başkan Akman: “İnci kefali balığı için herkes üzerine düşeni yapmalıdır”

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Gölü Havzası’nın ekonomisine önemli katkı sağlayan inci kefali balığının üreme dönemi boyunca korunması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.
İnci kefali balığının Van Gölü’nde yaşayan endemik bir tür olduğunu belirten Başkan Akman, “Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan inci kefali balığının üreme dönemine girmesi nedeniyle üç ay boyunca (15 Nisan - 15 Temmuz) sürecek olan avlanma yasağı yarından itibaren başlıyor. Bu tarihler arasında inci kefali balığının avlanması, bulundurulması, satışı ve nakli yasaktır. Endemik bir tür olan inci kefalini korumak ve gelecek nesillere devamlılığını sağlamak için kaçak avcılığa müsaade edilmeyecektir” dedi.
Tuşba Belediyesi olarak 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı dönemi boyunca inci kefali balığının avlanması, satışı ve nakliyesinin engellenmesi için güvenlik güçlerin alacakları tedbirlerin yanı sıra Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de denetimlerini sıkılaştıracağının altını çizen Başkan Akman, “İnci kefali balığı bölgemizin ekonomisi için taşıdığı önem çok büyüktür. Bu nedenle bundan sonraki nesillerin devamını sağlamak gerekir. Bunu da yapmanın bir yolu var. O da balığın üremesinin gerçekleştiği 15 Nisan-15 Temmuz ayları arasında uygulanacak av yasağı döneminde daha hassas olmak ve yasağa uymayanlara karşı alınan tedbirleri hayata geçirmektir. Halkımızın, güvenlik kuvvetlerine ve zabıtalara her konuda olduğu gibi bu konuda da ciddi desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Akman: “İnci kefali balığı için herkes üzerine düşeni yapmalıdır”

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