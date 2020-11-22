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Başkan Aksoy, Rum Patriği Bartholomeos’la görüştü

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.11.2020 09:37 | Son Güncelleme

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos’u makamında ziyaret etti.Ziyarette Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve Fener Rum Patriği Bartholomeos, Marmara Adaları’ndan Yunanistan’a göç eden Rum vatandaşların geçtiğimiz günlerde Başkan Aksoy’a takdim ettikleri mermer geyik heykeli hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Aksoy, Rum Patriği Bartholomeos’la görüştü

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos’u makamında ziyaret etti.
Ziyarette Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve Fener Rum Patriği Bartholomeos, Marmara Adaları’ndan Yunanistan’a göç eden Rum vatandaşların geçtiğimiz günlerde Başkan Aksoy’a takdim ettikleri mermer geyik heykeli hakkında istişarelerde bulundu. Marmara Adaları’nın tarihi dönemlerine ilişkin de sohbet edildiği öğrenilen ziyaretin ardından bir açıklama yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Tarihte Saraylar Mahallesi’nde bulunan Aya Nikola Kilisesi’nde ayin yöneten ve ilçemize ayrı kıymet gösteren Fener Rum Patriği Bartholomeos’u makamında ziyaret ettik. Yunanistan’ın Oropos kasabasının Nea Palatia Mahallesi’ne göç eden Rum vatandaşlarımızın talebi üzerine Adamızın antik çağdan beri simgesi olan geyik figürünün mermer heykelini Nea Palatia Kültür Derneği’ne hediye edeceğimizi ilettik. Misafirperverliği ve nazik karşılaması için kendilerine teşekkür ediyor, muhabbetimizin daim olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Başkan Aksoy, Rum Patriği Bartholomeos’la görüştü

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