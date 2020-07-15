Başkan Altay: “Milletimiz göğsünü siper ederek darbeyi engelledi”

15 Temmuz hain darbe girişimi ve darbeye karşı milletin kahramanca karşı duruşunun 4’üncü yıldönümü kapsamında protokolün katılımıyla Konya Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Konya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarının gündüz bölümünde çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve darbeye karşı milletimizin kahramanca karşı duruşunun 4’üncü yıldönümü dolayısıyla Konya Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Şehitlikteki törene; Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri ile şehit yakınları katıldı. Şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına da başsağlığı diledi. Program, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duayla sona erdi. Şehitlik ziyaretinin ardından Sultan Selim Camisi’nde şehitler için okunan hatimlerin duası ve Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

15 Temmuz’u anlatan resim ve grafik sergisi açıldı

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ortaklaşa hazırladığı Panorama Konya Müzesi’ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu resim ve grafik sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay burada yaptığı konuşmada, “Gönül isterdi ki çok daha kalabalıkla bu günü kutlayalım ama malum pandemi süreci devam ediyor. Onun için sosyal mesafeye uyarak vatandaşımızın çokça bir araya gelmeyeceği etkinlikler düzenliyoruz. Bundan tam 4 yıl önce vatanımızın birliğine, milletimizin bütünlüğüne kasteden alçaklar bir darbe girişiminde bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin sokaklara çıkması tavsiyesiyle milletimiz adeta göğsünü, bedenini, canını siper ederek bu girişimi engelledi. Bu arada 251 kardeşimizi şehit verdik. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acile şifalar diliyorum. Buradaki sergimiz 10 gün boyunca açık kalacak. İnşallah vatandaşlarımızı da bu güzel sergiyi görmeye davet ediyorum” dedi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 15 Temmuz’un milletin milli ve manevi duygularını sömürerek yapılan bir darbe girişimi olduğunu belirterek, “Şu ana kadar Türkiye darbelerle karşılaştı ama ilk kez bu kadar kanlı bir darbeyi yaşadık. Bu affedilemez bir tavır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu musibeti atlatacağız.” diye konuştu.