Başkan Altay’dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 31 ilçesindeki bin 154 mahallede sorunların ve ihtiyaçların tespit edilmesinde en önemli referans noktalarının muhtarlar olduğunu belirterek, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı şöyle: “2014 yılında yürürlüğe giren Yeni Büyükşehir Yasası ile daha da önem kazanan muhtarlık müessesesi, Cumhurbaşkanımızın emir ve teşvikleri ile eskisinden çok daha verimli bir çalışma sistemine kavuşturuldu. Dünyanın en büyük yerel yönetimi konumundaki şehrimizin bin 154 mahallesinde sorunların ve ihtiyaçların tespit edilmesinde en önemli referans noktamız değerli muhtarlarımızdır. Şehrimizin uç beyleri olarak adlandırdığımız muhtarlarımızla her fırsatta bir araya gelerek şehrimize katkı sağlamak için istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Özellikle korona virüs salgını sürecinde 31 ilçemizde muhtarlarımızın büyük desteği ile mücadele ettik, sosyal destek çalışmalarımızı hayata geçirdik. Bundan sonra da şehrimizin bütün mahallelerine belediyecilik hizmetlerini sorunsuz ulaştırmak, hep birlikte güçlenmek ve ülkemize güç katmak için muhtarlarımızla işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Doğru zamanda doğru işler yapabilmek, yaptığımız işlerin geri planını görebilmek ve muhtarlarımızdan gelen talepleri değerlendirebilmek için kısa adı MUBİS olan Muhtarlık Bilgi Sistemi uygulamamız başarı ile devam ediyor. Sistemin işletilmesine verdikleri katkıdan dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. MUBİS’den elde ettiğimiz bilgiler, 31 ilçemizde daha doğru ve daha hızlı hizmetler üretme noktasında bizlere ışık tutuyor. Hem belediyeler olarak bizlere hem de şehrimize sağladıkları değerli katkılar sebebiyle tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Bütün muhtarlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Hep birlikte şehrimiz için çalışmaya; ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 yürüyüşüne birlikte katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

