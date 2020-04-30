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Başkan Altın’ın 1 Mayıs mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.04.2020 17:00 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Mehmet Altın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mesajında işçi hakları ve emeğin önemine değinen Altın, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun.

Başkan Altın’ın 1 Mayıs mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Mehmet Altın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında işçi hakları ve emeğin önemine değinen Altın, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. İşçilerimizin mutluluğu hak ettikleri ücreti almaları ve sosyal devlet olanaklarından faydalanmaları mümkündür. Bu da merhum Genel Başkanımız Prof.Dr. Haydar Baş’ın dünyaya armağan ettiği ’Milli Ekonomi Modeli’nde karşılığını bulacaktır. Baharın müjdelendiği bu günlerde toplumumuzun bir an önce toparlanıp en başta işçi kardeşlerimizin şahsında güzel günlere kavuşmamızı Yüce Allah’tan niyaz ederim. Bir olalım beraber olalım güçlü olalım" dedi.

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