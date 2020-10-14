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Başkan Altınok: “Ya istiklal ya ölüm’ diyerek topraklarımızı tescilledik“

ANKARA HABERLERİ  | 14.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara’nın başkent oluşunun 97’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara’nın başkent oluşunun 97’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Altınok, “Devletimizin binlerce yıla dayanan bir tarihi vardır. ‘Ya istiklal ya ölüm’ düsturuyla bu toprakların sahibi olduğumuzu tescil eden bir kahramanlık öyküsünün sahibiyiz. Bizler de Keçiörenliler olarak Milli Mücadele’nin karargâhında yaşıyor olduğumuz için çok şanslıyız” dedi.
Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda seymen gösterileri eşliğinde düzenlenen etkinliğe Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye meclis üyeleri, Keçiören İlçe Müftüsü Mehmet Şahin, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, gaziler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Başkentimizin Milli Mücadele’de önemi çok büyüktür. Atatürk 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ve daha sonra da Keçiören’e geldiğinde şu anki Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binayı karargâh olarak kullanıyor. Savaş strateji merkezini orada kuruyor. Milli Mücadele’ye karargâh olan diğer bir yer de ilçemizde bulunan Çoban Mektebi binasıdır. Burayı da Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzden restore etmek üzere aldık. Çoban mektebini ‘İstiklal Mücadelesi Müzesi’ haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Seymenler Atatürk’ü heyecanlandırmıştır”
Başkan Altınok, Milli Mücadele’nin önemini anımsattığı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Atatürk, ‘Türk milleti esareti kabul etmez, ya istiklal ya ölüm’ diyor. Anadolu’nun her yerinde Milli Mücadele’yi ateşliyor. Atatürk Ankaraya geldiğinde Dikmen sırtlarında onu Seymenler karşılıyor. 10 bin atlı ve yaya,Paşam seni karşılamaya geldik, vatan uğrunda ölmeye geldik` diyerek Milli Mücadele’ye destek veriyorlar. Atatürk bundan etkileniyor, heyecan duyuyor. Vatanım, devletim, milletim diyerek şehadet şerbeti içmek isteyen seymenlerin kararlılığı Milli Mücadele’nin temelini oluşturuyor. Atatürk daha sonra Saman Pazarı’ndaki esnaflarla buluşuyor. Buradaki esnaflar ve iş adamları Milli Mücadele’ye ciddi destek vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz de kurulduktan sonra kim ki devletimize, Milli Mücadele’ye katkıda bulunduysa toplanan paraları tekrar iade etmiş, milletine borçlu kalmamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de daha sonra bu destekleri veren vatan sevdalılarına teşekkür etmiştir.”

"Atatürk bu millet için bir armağandır"
Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Milli Mücadele sırasında Ankara’nın önemine değinerek, “Milli Mücadele’nin temelini oluşturan Ankara başkent olmayı ve bu iltifata mahzar olmayı fazlasıyla kabul etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu millet için bir armağandır” dedi.

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