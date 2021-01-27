Başkan Altun Akçatı ve Emirören Mahallelerini ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Emirören ve Akçatı mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Akçatı Mahallesinde Yadigar Aktaş’ın cenaze törenine katılan Başkan Altun,"Merhume Yadigar Aktaş teyzemizi Hak’ka uğurladık. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu vesile ile mahalle sakinlerimizle de hasbihal etme, isteklerini dinleme fırsatı yakaladık. Güler yüzlü hemşehrilerime samimiyetleri için teşekkür ediyorum." dedi. Ardından Emirören mahallesine geçen Başkan Özkan Altun, burada mahalle muhtarı ile yapılacak çalışmalar üzerine saha incelemelerinde bulundu.

İstişare, koordinasyon ve katılımcı yönetimin önemine dikkat çeken Başkan Altun; "Emirören Mahallemizi ziyaret ederek muhtarımız Nevzat Dönmez ile mahallemizde yapılması gerekenleri yerinde istişare ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli olgulardan bir tanesi katılımcı belediyecilik olmuştur. Yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz. Emirören mahallemizde de muhtarımız ile koordineli bir şekilde sezonla birlikte yapılması gereken tüm çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

