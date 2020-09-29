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Başkan Arda’dan bisikletli denetim

İZMİR HABERLERİ  | 29.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, evinden belediye binasına ve ilçe içindeki programlarına gitmek için bisiklet kullanıyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, evinden belediye binasına ve ilçe içindeki programlarına gitmek için bisiklet kullanıyor. Denetim, ziyaret ve incelemeler için bisikleti tercih eden Başkan Arda, "Yürüyerek ilçemizi gezmem mümkün değil. Makam aracıyla giderken de Gaziemirlilerle sohbet etme şansım olmuyor. Bunun için bisiklet kullanmaya başladım" dedi.
Evinden belediye binasına gitmek için bisiklet kullanan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçede bisiklet ile denetime çıktı. Arda’nın ilk durağı Irmak Mahallesi Muhtarlığı oldu. Başkan Arda, Irmak Mahallesi Muhtarı Metin Balcı’dan mahalle sakinlerinin muhtarlığa ilettiği istekleri dinledi.
Başkan Halil Arda, daha sonra belediyenin çalışmalarının vatandaşlara anlatıldığı; onların istek, öneri ve şikâyetlerinin dinlenildiği Çözüm Noktasını ziyaret ederek, belediye personelinden Irmak Mahallesi’nde yaşayanların talepleri hakkında bilgi aldı.
Belediye Başkanı Halil Arda, Çözüm Noktasından sonra taksi durağını ziyaret etti, taksici esnafıyla sohbet edip onların isteklerini dinledi.
Arda’nın Irmak Mahallesinde ziyaret ettiği son nokta semt pazarı oldu. Vatandaşlarla ve pazar esnafıyla sohbet eden Başkan Halil Arda, pazar yerinde pandemi koşullarına uyulup uyulmadığını denetledi. Başkan Arda, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda pazar esnafına ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Denetim, ziyaret ve incelemeler için bisikleti tercih eden Başkan Arda, “Yürüyerek ilçemizi gezmem mümkün değil. Makam aracıyla giderken de Gaziemirlilerle sohbet etme şansım olmuyor. Bunun için bisiklet kullanmaya başladım. Hareketli yaşam bana da iyi geldi. Beni görüp ‘ben de bisiklet kullanacağım’ diyenler de oluyor. Bunu duymak bile mutluluk veriyor” dedi.

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