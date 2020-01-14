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  4. Başkan Arı, tır garajı inşaat alanında incelemelerde bulundu

Başkan Arı, tır garajı inşaat alanında incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yapım çalışmalarına başlanılan Tır Garajı inşaat alanında incelemelerde bulundu.Belediye Başkanı Rasim Arı, hem şehir içerisinde cadde ve sokaklarda büyük araçların park yapmalarını engellemek hem de kamyon ve tır şoförleri için güvenli bir park alanı oluşturmak amacıyla Bekdik Mahallesi’nde yapımına başlanılan Tır Garajı’nda incelemelerde bulundu.Beraberinde Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ersan Erkut ile birlikte gerçekleştirdiği incelemeleri sırasında Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, bu alanda çalışmaların Mart ayına kadar tamamlanacağı müjdesini verdi.13 bin 850 metre karelik bir alanda yapılan ve 130 araç kapasitesine sahip olacak Tır Garajı’nın etrafının tel örgü ile çevrilerek aydınlatma sisteminin oluşturulacağını kaydeden Arı, “Proje ile şehir merkezinde düzensiz parklara neden olan, gerek görüntü kirliliği gerekse de trafikte sıkışıklığa meydan vermesi nedeni ile kent trafiğini olumsuz yönde etkileyen tır ve kamyonlar düzenli bir park alanına sahip olacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yapım çalışmalarına başlanılan Tır Garajı inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Rasim Arı, hem şehir içerisinde cadde ve sokaklarda büyük araçların park yapmalarını engellemek hem de kamyon ve tır şoförleri için güvenli bir park alanı oluşturmak amacıyla Bekdik Mahallesi’nde yapımına başlanılan Tır Garajı’nda incelemelerde bulundu.
Beraberinde Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ersan Erkut ile birlikte gerçekleştirdiği incelemeleri sırasında Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, bu alanda çalışmaların Mart ayına kadar tamamlanacağı müjdesini verdi.
13 bin 850 metre karelik bir alanda yapılan ve 130 araç kapasitesine sahip olacak Tır Garajı’nın etrafının tel örgü ile çevrilerek aydınlatma sisteminin oluşturulacağını kaydeden Arı, “Proje ile şehir merkezinde düzensiz parklara neden olan, gerek görüntü kirliliği gerekse de trafikte sıkışıklığa meydan vermesi nedeni ile kent trafiğini olumsuz yönde etkileyen tır ve kamyonlar düzenli bir park alanına sahip olacak. Bu proje seçimler öncesinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. İnşallah bunu da kısa sürede hayata geçirerek şehrimizin önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturmuş olacağız. ” dedi.

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Ömür Eczanesi
Acigol
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Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
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Gulsehir
Günes Eczanesi
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