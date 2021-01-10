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Başkan Arı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Başkan Arı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Başkan Arı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mesajında, basın mensuplarının demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak önemli bir görevi icra ettiklerini belirten Başkan Arı, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin en önemli güçlerinden biri olduğunu vurguladı.Arı, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü için çalışan gazetecilerin aynı zamanda kamusal bir görevi de yerine getirdiklerini kaydetti.Belediye Başkanı Arı, ” Gazeteciler, günün her saatinde haber peşinde koşarak kimi zaman zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Başkan Arı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında, basın mensuplarının demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak önemli bir görevi icra ettiklerini belirten Başkan Arı, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin en önemli güçlerinden biri olduğunu vurguladı.
Arı, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü için çalışan gazetecilerin aynı zamanda kamusal bir görevi de yerine getirdiklerini kaydetti.
Belediye Başkanı Arı, ” Gazeteciler, günün her saatinde haber peşinde koşarak kimi zaman zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Ülkemiz ve şehrimizdeki gelişmeleri kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, halkımız ile belediyemiz arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın, yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri; bizlere çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Fedakarca görev yapan değerli basın mensuplarının, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin vatandaşlarımızla paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenmesinde de önemli katkıları bulunmaktadır. Bu vesilelerle gece-gündüz, her türlü zor şartlarda, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak halkın haber alma özgürlüğünde önemli bir görevi yerine getiren başta şehrimizdeki gazetecilerimiz olmak üzere değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor ve aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal eden gazeteci kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Nevşehir Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:25
Sabah
07:52
Öğle
12:54
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:07

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Anadolu Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
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