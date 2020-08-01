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Başkan Arpacı, 1 Ağustos şehitlerine mezar başlarında dua etti

UŞAK HABERLERİ  | 01.08.2020 21:59 | Son Güncelleme

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, farklı senelerin 1 Ağustos tarihinde şehit düşen asker ve polislerin mezarlarının başlarında andı.Uşak’ın Banaz ilçesinde düzenlenen anma ziyaretine Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve şehit aileleri katıldı.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, farklı senelerin 1 Ağustos tarihinde şehit düşen asker ve polislerin mezarlarının başlarında andı.
Uşak’ın Banaz ilçesinde düzenlenen anma ziyaretine Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve şehit aileleri katıldı. İlk olarak 1 Ağustos 1996’da Hakkari’de teröristlerde girdiği çatışma da şehit olan Astsubay Vehbi Demir’in mezarına gidildi. Mezarı başında anılan şehit için ailesiyle birlikte dualar edildi. Belediye başkanı, kaymakam ve şehit yakınları buradan 1 Ağustos 2016 tarihinde Bingöl’de teröristlerin bombalı araçlar yaptığı saldırıda şehit olan Polis Abdullah Bıyık’ın mezarına gitti. Bingöl şehidinin mezarının başında yine dualar okunurken mezarına karanfil ve güller bırakıldı.
Ayrıca düzenlenen anma töreninde şehitliklerde Banaz Müftülüğü tarafından dualar okundu.

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