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  4. Başkan Aşkın MYO’dan incelemelerde bulundu

Başkan Aşkın MYO’dan incelemelerde bulundu

ÇORUM HABERLERİ  | 06.03.2020 18:44 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Dr.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi tarafından MYO bahçesinde inşa edilen mescit ve basketbol sahasında incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, burada yaptığı incelemelerden sonra çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) yerleşkesi yanında bulunan mescit ve basketbol sahasının daha çok üniversite öğrencilerine hizmet vereceğini belirten Başkan Aşgın, bu yönüyle de burada yaptıkları çalışmaları önemsediklerini vurguladı.
Başkan Aşgın, “Öğrenci kardeşlerimizin ve öğretim görevlilerinin ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri bir mescit inşa ediyoruz. Mescidin çevre düzenlemesi ve sahanın eksiklerini tamamladık. Basketbol sahasını kullanıma açtık. Şimdi de kale direkleri eklenecek. Mescidin hizmete açılması için son rötuşları kaldı. Arkadaşlarımız gerekli işlemleri en kısa sürede tamamlayacak ve mescidimizi de hizmete açacağız" dedi.
Mescit hakkında Etüt Proje Müdürü Köksal Çöldaş’tan bilgiler alan Başkan Aşgın, sahaya kale direği yapılması ve mescidin eksikliklerinin en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi.

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