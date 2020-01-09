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  4. Başkan Asya’dan üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği

Başkan Asya’dan üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği

MUŞ HABERLERİ  | 09.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muratpaşa Mahallesi Müştak Baba ve Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evleri’ni ziyaret ederek, üniversiteye hazırlanan gençlere kaynak kitap dağıtarak başarılar diledi.Muş Belediyesi bilgi evleri faaliyetleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muratpaşa Mahallesi Müştak Baba ve Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evleri’ni ziyaret ederek, üniversiteye hazırlanan gençlere kaynak kitap dağıtarak başarılar diledi.
Muş Belediyesi bilgi evleri faaliyetleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Toplumun her kesimine hitap eden bilgi evleri, vatandaşların ikinci yuvası haline geldi. Gündüz kadınların, öğrencilerin uğrak mekanı olan bilgi evleri, akşamları da üniversiteye hazırlanan öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Öğrenciler, bilgi evleri sayesinde güvenli ve sıcak bir ortamda geleceğe hazırlanabiliyor. Gün boyu belediye çalışmalarını takip eden Başkan Feyat Asya, mesai sonrası Muratpaşa ve Sunay mahallelerindeki bilgi evlerini ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Asya’ya başkan yardımcıları, birim amirleri ile öğrencilere hediye edilen temel matematik kitabını hazırlayan Recep Türk ve Selahattin Bolat isimli matematik öğretmenleri eşlik etti.
Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Asya, geleceğe dair hedefleriyle ilgili sohbet etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Asya, okumaktan başka çıkar yolun olmadığının farkında olmalarını istedi. Başkan Asya, “‘Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ diye buyuran anlayışı düstur edinerek bilgi evlerimizde bu ortamı oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Muratpaşa Mahallesi Müştak Baba ile Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evlerimizi ziyaret ederek geleceğe hazırlanan gençlerimizle bir araya geldik. Recep Türk ve Selahattin Bolat hocalarımızın hazırlamış olduğu ‘Temel Matematik’ kitabını öğrenci kardeşlerimize hediye ederek başarılar diledik. Gözleri ışıl ışıl parlayan gençlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Emek ve katkılarından dolayı hocalarımıza teşekkür eder, öğrenci kardeşlerimin de umduklarına nail olmalarını diliyorum” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından öğrencilere kaynak kitap hediye edildi.

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Bulanik
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Haskoy
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